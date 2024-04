Sorrento | sorpresi con la droga in casa Due fratelli arrestati dalla polizia nel giorno di Pasqua

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 2 aprile 2024) . Recuperati pezzi di hashish e un coltello gli agenti del Commissariato di, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno controllato tre persone all’interno di un’abitazione, una donna e i suoi due figli.Uno dei ragazzi, il più piccolo, aveva già ostacolato l’ingresso indegli operatori cercando di richiudere immediatamente la porta e, subito dopo, nel chiaro intento di far occultare, al fratello, la sostanza stupefacente presente in, ha attirato l’attenzione degli agenti lanciando un barattolofinestra che, è stato immediatamente recuperato nel giardino sottostante; mentre la donna, fingendo un mancamento, si era accasciata a terra e, nel rialzarsi, aveva colpito al volto un agente intervenuto per soccorrerla.I poliziotti hanno rinvenuto nel barattolo recuperato 3 pezzi di hashish di ...