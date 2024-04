Sondaggi politici | Fratelli d’Italia scende ancora e il Pd si avvicina | è a meno di sette punti

(Di martedì 2 aprile 2024)d'Italia perde voti e va sotto il 27% delle preferenze, mentre il Pd sale sopra il 20%: il distacco tra il primo partito del e la prima forza dell'opposizione èampio, ma negli ultimi mesi si è ridotto parecchio. Il nuovoo di Swg registra anche un buon risultato per Lega e M5s e un calo per Forza Italia.

Alle elezioni regionali 2024 in Basilicata mancano meno di tre settimane. I Sondaggi politici danno in vantaggio Vito Bardi , presidente uscente appoggiato dal centrodestra, da Azione e Italia viva. ... (fanpage)

Immigrati nell’esercito Alemanno attacca Meloni. Il ministro della Difesa: “Disposto a tutto pur di insultare” - A dare il via allo scontro social è stato un post pubblicato da Alemanno sul suo profilo X in cui, il ministro delle Politiche agricole del Governo Berlusconi, criticava l’ipotesi di aprire agli ...tag24

Intenzioni di voto: Il lieve calo di FdI non preoccupa la Meloni - Secondo il Radar SWG in leggera crescita PD, M5S, Lega, Azione e +Europa. In aumento gli indecisi del 3%. Il 37% degli intervistati non si è espresso.primapaginanews