Somalia | respinti i piani per modificare la Costituzione

In un attacco terroristico a una base militare in Somalia sono state uccise almeno 17 persone - Sabato in Somalia un gruppo di miliziani del gruppo islamista al Shabaab ha attaccato la base militare di Buslei, nella regione sudoccidentale del Basso Scebeli, causando la morte di almeno 17 persone ...ilpost

L’inchiesta su Ilaria Alpi: “L’ambasciatore Cassini tentò di corrompere il testimone somalo” - Il professor Yahya Amir racconta a La Stampa il tentativo di insabbiare l’uccisione della reporter Rai. «Sessantamila dollari per incolpare Hashi». La difesa: ...laprovinciapavese.gelocal

I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2) - forze di sicurezza respingono assalto di Al Shabaab a hotel Syl di Mogadiscio - Le forze di sicurezza della Somalia hanno respinto con successo l'assalto condotto dai miliziani del gruppo jihadista Al ...agenzianova