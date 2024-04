Sollevamento pesi | World Cup Phuket | domani in gara Magistris nei 59kg femminili

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 2 aprile 2024) Prosegue laCup di, decisiva per definire il ranking olimpico nelin vista di Parigi 2024., mercoledì 3 aprile alle ore 14.00 italiane toccherà all’azzurra Lucreziasalire sulla pedana thailandese nella categoria dei 59 kg. La classe ’99 dovrà incrementare i suoi 217 kg di almeno 5 kg per cercare di scalare la classifica, che la vede attualmente in 12esima posizione, e scavalcare così la statunitense Wilkins, ora al decimo posto. SportFace.