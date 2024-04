Sollevamento pesi | Sergio Massidda ufficialmente qualificato per Parigi 2024 nei -61 kg!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 aprile 2024) La terza giornata di gara della World Cup dia Phuket (in Thailandia) si è conclusa con un verdetto importante sul fronte italiano., iscritto a questa competizione nella categoria -67 kg per non sottoporre il suo fisico allo sforzo del calo peso, ha infatti ottenutoil pass olimpico pernei -61 kg. Di fatto il giovane talento sardo era già praticamente certo della qualificazione da mesi, grazie ai 302 kg di totale registrati in occasione degli ultimi Mondiali di Riyadh, ma quest’oggi con la chiusura dell’ultima gara valevole per il ranking a cinque cerchi dei -61 kg è arrivata anche l’ufficialità.ha terminato in terza posizione la “Road to Paris”, scavalcato in extremis da Hampton ...