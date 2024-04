Solidarietà di Mattarella a Salis | Foti spegne le polemiche | “Lo aveva fatto anche La Russa”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 2 aprile 2024) “Bene hail Capo dello Stato a esprimere la sua. Ricordo però che un mese fa il presidente del Senato Ignazio Lahalo stesso, ricevendo Roberto. Il governo si deve muovere tramite la diplomazia. Guardi quanto è durata la vicenda Chico Forti. A prescindere dai reati che le vengono contestati, non mi piacciono le catene, una forma di virilità giuridica ridicola”. Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso, in un’intervista a ‘La Stampa’,lesollevate da qualche giornale di sinistra su una presunta insofferenza del governo Meloni alla vicinanza espressa dal Quirinale alla detenuta italiana, sulla quale – come ha più volte precisato l’esecutivo – la diplomazia italiana sta facendo ...