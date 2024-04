Sogno svanito in sei mesi Stop alle uscite per lavoro l’ergastolano resta in carcere

(Di martedì 2 aprile 2024) Dopo seidiesterno, è arrivato il contrordine: Franco Virgato non potrà più uscire daldi Bollate, per raggiungere il posto diche aveva ottenuto da fine settembre. Il Tribunale di Sorveglianza ha revocato l’autorizzazione che ogni giorno, dalla mattina alla sera, gli permetteva di recarsi nella sede di una società di autotrasporti di Paderno Dugnano, dove aveva trovato impiego. Un cambio di vita che era arrivato giusto dieci anni dopo il suo arresto per l’omicidio di Ernesto Albanese, avvenuto a ottobre 2014, per il quale era stato condannato all’ergastolo, poi seguito dalla condanna a 20 anni per un altro omicidio, quello di Salvatore Deiana, Virgato, 53 anni di Appiano Gentile. Seifa, aveva ottenuto il beneficio dal Magistrato di Sorveglianza, grazie al quale ...

