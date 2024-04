Smart working | sono scadute le deroghe Ecco come funziona da aprile 2024

(Di martedì 2 aprile 2024) Dalotornerà a essere impostato con le regole prima del Covid-19, e nel settore privato dovrà essere trovato direttamente un accordo con l’azienda. Leche facilitavano lo, causa Covid,il 31 marzo. Le ultime rimaste in vigore erano leper i soggetti considerati fragili e per i genitori di ragazzi under 14. Da questo mese, dunque, non ci saranno piùe queste categorie non potranno chiedere il lavoro da casa attraverso la procedura semplificata.si può chiedere, allora, loda ora in poi? Nel caso in cui si lavori nel settore privato, per ...

Dal 1° Aprile diciamo addio allo Smart working semplificato. La normativa introdotta per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19, rappresentata dal Decreto – legge 19 ... (leggioggi)

Dal 1°aprile 2024 è scattato lo stop allo smart working agevolato anche nel privato, dove era ancora in vigore per i dipendenti fragili e con figli under 14: non significa che il lavoro agile ora ... (fanpage)

Cosa cambia dopo lo stop allo Smart working agevolato: resta la possibilità di accordi individuali - Dal 1°aprile 2024 è scattato lo stop allo Smart working agevolato anche nel privato, dove era ancora in vigore per i dipendenti fragili e con figli under ...fanpage

Smart working, scaduta la proroga per genitori di under 14 e fragili - Nel 2024 l'Osservatorio della School of Management del Politecnico di Milano stima che saranno 3,65 milioni gli Smart worker in Italia ...finanza.repubblica

Addio Smart working per legge, psicologi: “Mix presenza-remoto è l’optimum” - (Adnkronos) – Dal primo aprile addio allo Smartworking per legge. Resta aperta invece la strada degli accordi individuali tra azienda e lavoratori. “Io credo che non si deve generalizzare sull’uso del ...padovanews