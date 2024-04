Siria | drone filo-Iran attacca base Usa

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 2 aprile 2024) 13.00 Unmilitare lanciato da forze iracheneiane hato la bas emilitare Usa indi Tanf, al confine con Iraq e Giordania. Lo riferisce la ong Osservatorio per i diritti umani in, oltre a diversi media locali. Ilè stato abbattuto in volo dalla contraerea Usa e non ci sono stati danni né vittime.