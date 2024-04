Sinner numero 2 al mondo | Panatta | “Godiamocelo | è un alieno Pietrangeli? È stato nr 3 quando la classifica se la faceva lui”

(Di martedì 2 aprile 2024) Adrianoimpressionato dalla solidità di Jannik, che definisce un “” per la sua capacità di giocare il tennis moderno ad un livello altissimo. “Tecnicamente, Jannik gioca il tennis moderno che giocano tutti. Ma lo fa talmente bene da impedire ai poveretti che si ritrova di fronte di esprimere il loro, di tennis”, spiega in un’intervista al Corriere della Sera. Così la leggenda del tennis italiano ha commentato l’ultima vittoria dial Master 1000 di Miami, che ha portato il giovane altoatesino al2 del ranking mondiale.ha elogiato anche il rovescio di, definendolo “speciale” e paragonandolo a quello di Serena Williams. Sulla transizione dal cemento alla terra rossa, l’argomento che ora tiene banco tra i tutti i ...

Prime ore da numero due al mondo per Jannik Sinner . Ora l’altoatesino qualche giorno di riposo e poi il ritorno in campo sulla terra rossa. Per Jannik Sinner queste sono le prime ore da numero due ... (cityrumors)

Sinner, la fidanzata Maria Braccini rompe il silenzio: «Niente foto con Jannick», ecco cosa ha risposto - Jannik Sinner torna a casa. Dopo la vittoria a Miami, il tennista italiano è rientrato a Montecarlo per prepararsi alla stagione sulla terra rossa. Si comincerà già ...ilmessaggero

Sinner torna a Montecarlo con la fidanzata Maria Braccini, lei si sfoga sui social: «Non sono solo bella, in me c'è di più» - «Sembra di essere in Italia, c'è un grande tifo», ha detto il nuovo numero 2 al mondo. Vicino a lui ... Il patto di riservatezza con Sinner resta, tanto che la ragazza non pubblica nessuna foto di ...leggo

Pagina 0 | Sinner, Panatta convinto: “Calice e trombetta. Non soffro di invidia" - Credo che già con Roma e Parigi, i tornei che ho più amato, l'altoatesino possa conquistare il numero 1. Carlitos il solo che può tenere testa a Jannik ...tuttosport