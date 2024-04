(Di martedì 2 aprile 2024) (Adnkronos) – “Io facevo le classifiche da solo? Ladi? Non ho mai detto che gli servirebbero due vite per battere tutti i miei”. Nicolain campo tra Jannike Adriano. Il totem del tennis italiano rende omaggio al 22enne azzurro, nuovo numero 2 del mondo dopo il trionfo a Miami, e si toglie qualche sassolino dalla scarpa dopo le battute con cuisi è espresso sul passato e sul presente (e futuro) del tennis tricolore. “Isono fatti per esser battuti, quindi giusto così. Voglio dire una cosa una volta per tutte: tempo fa mi hanno accusato di aver affermato che aservirebbero due vite per ...

Il BORGO dei BORGHI ASCOLTI TV 31 MARZO 2024 • Domenica • ASI + Pres. 1Mattina In Famiglia – 106 7.50 + 173 10.51 Tg1 8:00 – 918 23.50 1Mattina In Famiglia – 457 17.16 1Mattina In Famiglia – ... (bubinoblog)

"Mai detto che Jannik avrebbe bisogno di 2 vite per battere i miei primati" "Io facevo le classifiche da solo? La battuta di Panatta è fuori luogo. Sinner ? Non ho mai detto che gli servirebbero due ... (sbircialanotizia)

Tennis, Pietrangeli: "Sinner è bravissimo, i record sono fatti per esser battuti" - "I record sono fatti per esser battuti, quindi giusto così. Tempo fa mi hanno accusato di aver affermato che a Sinner servirebbero due vite per battere tutti i miei primati. Ecco, io non l'ho mai dett ...napolimagazine

Sinner e i record, Pietrangeli: "Battuta di Panatta fuori luogo" - "Io facevo le classifiche da solo La battuta di Panatta è fuori luogo. Sinner Non ho mai detto che gli servirebbero due vite per battere tutti i miei record". Nicola Pietrangeli in campo tra Jannik ...adnkronos

Sinner, clamoroso Cahill: "Vi svelo il momento chiave in cui tutto è cambiato" - Il Supercoach a tutto campo: "È stato determinante per far svoltare il gioco di Jannik". Il paragone a sorpresa e la previsione: "Occhio che sulla terra rossa..." ...tuttosport