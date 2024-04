Sinner | c’è feeling | non può più nasconderlo

(Di martedì 2 aprile 2024), nessuno si aspettava un tale slancio da parte del tennista azzurro: le sue parole dimostrano chiaramente cosa prova. Qualcuno pensava che senza Riccardo Piatti al suo fianco potesse fare una “brutta fine”. Che allontanarsi da lui fosse un errore che avrebbe pagato, un giorno, a caro prezzo. I fatti hanno ampiamente smentito quanti credevano tutto ciò e dato ragione, di contro, a Jannik. Jannik(LaPresse) – ilveggente.itLa sua, a quel tempo, fu una scelta coraggiosa. Ingaggiare un allenatore semisconosciuto e piazzarlo al posto di un tecnico famoso e di prestigio come l’uomo che aveva fatto di lui un campione a Bordighera, pareva una follia. Non lo è stata. L’altoatesino ci aveva visto lungo e lo dimostrano, se mai qualcuno avesse ancora dubbi in proposito, i risultati che insieme hanno raggiunto fino a questo ...

