Simone Vagnozzi è fiducioso | “Sono convinto che Sinner sarà molto competitivo anche sulla terra”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 aprile 2024) Serenità e fiducia.è pronto a riabbracciare Jannik, dopo quanto accaduto negli Stati Uniti. L’altoatesino ha concluso alla grande il proprio percorso nel Sunshine Double, conquistando il successo nel Masters1000 di Miami e salendo al secondo posto della classifica mondiale, un traguardo mai raggiunto da nessun italiano in precedenza. Costretto a rimanere in Italia per un piccolo intervento, il tecnico italiano preparerà conla stagionerossa. Ne ha parlatoin un’intervista concessa a Repubblica. Il primo impegno in ordine di temponel Principato di Monaco, il cui torneo inizierà domenica 7 aprile: “Montecarlo, con i pochi giorni che avremo per adattarci,una delle fasi più ...