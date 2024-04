Simone Inzaghi | 100 vittorie in 150 panchine | miglior allenatore dell’Inter per media punti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024)ha raggiunto un traguardo storico: 100in 150alla guida. Un risultato che lo consacra come ildei nerazzurri perdal dopoguerra ad oggi. La vittoria contro l’Empoli di lunedì sera (2 a 0 con gol di Dimarco e Sanchez) è stata la numero 100 perin nerazzurro. Il tecnico supera così leggende come Helenio Herrera, Roberto Mancini e José Mourinho. Ladiè di 2,17, superiore a quella di tutti gli altri allenatori che hanno allenato l’Inter per almeno 100 partite. Eha già portato l’Inter alla vittoria di tre Supercoppe ...