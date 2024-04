Sicurezza in Val Fortore | controlli dei Carabinieri nel periodo pasquale

(Di martedì 2 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNel week-end di Pasqua e nel giorno di “Pasquetta” idella compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno dispiegato un servizio di controllo e presidio del territorio nei comuni della Valspecificamente rivolto alla prevenzione dei reati predatori ed alladegli utenti della strada, impiegando 42 pattuglie, identificando 204 persone e controllando 158 veicoli. Nel corso deistradali i militari hanno contestato 17 infrazioni del Codice della Strada, elevando altrettante sanzioni amministrative per un importo complessivo di 9.007 euro, sottoponendo a sequestro amministrativo 2 veicoli che circolavano senza l’assicurazione rca obbligatoria, ritirando 4 patenti di guida scadute di validità, rilevando violazioni per circolazione con veicoli non sottoposti a ...

DIRETTA attentato Mosca , gli ultimi aggiornamenti in tempo reale in merito a quanto accaduto nelle ultime ore Nelle ultime ore è arrivata la decisione da parte del tribunale Basmanny di Mosca che ... (notizie)

A Cervinia in pochi minuti il vento è passato dai 20-30 km/h fino a 110 km/h, imponendo una rapida chiusura per motivi di sicurezza dalla seggiovia Cretaz . La pagina meteo Valle daosta ha condiviso ... (open.online)

È tornato il sole - Sul posto sono accorsi gli agenti della Locale Valle del Chiese e i Carabinieri per gestire il traffico, coi Vigili del fuoco storesi che si sono messi subito all’opera per mettere in Sicurezza la ...vallesabbianews

Smottamento sulla strada per la Val Tartano - impedendo il transito delle auto e interrompendo temporaneamente la circolazione da e per la Val Tartano. I Vigili del Fuoco sono sul posto per mettere in Sicurezza l'area e si prevede di riaprire la ...primalavaltellina

PAT * MALTEMPO: « COLPITE IN PARTICOLARE MODO LA VAL DEL CHIESE E LA BASSA RENDENA - Villa Rendena, due abitazioni evacuate. Domani i primi lavori di messa in Sicurezza. Uno degli interventi più rilevanti effettuati dalla protezione civile a ...agenziagiornalisticaopinione