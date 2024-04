Siamo nel 2032 | c' è il ponte sullo Stretto | arrivi in Sicilia e c' è il deserto

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di martedì 2 aprile 2024) È agosto, fa caldo, e una famiglia finlandese sta attraversando in treno ildi Messina. Finalmente vacanza: le aspettative degli Heikkinen sono alte per il viaggio in, è la prima volta per loro. Anche perché potranno vedere da vicino la famosa infrastruttura...