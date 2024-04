“Sì | finalmente hanno deciso” Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli | l’annuncio bomba arriva in diretta

(Di martedì 2 aprile 2024) Incredibile rivelazione sufatta proprio da quest’ultimo, nel corso della sua presenza a La vita in. Si è presentato nel giorno di Pasquetta insu Rai1, con al suo fianco nonno Rocco, diventato virale. Ed ecco che è uscita fuori una notizia inaspettata, che sta già facendo sognare ad occhi aperti i tantissimi fan della coppia.stanno insieme da alcuni anni e, nonostante alti e bassi,sempre confermato di amarsi alla follia. Ed ecco che una possibile novità potrebbe essere imminente, visto che l’ex gieffino ha rotto il silenzio su un argomento molto importante. E, anche se si stava molto scherzando in studio, ...

Casertana in volata: difesa quarto posto - Per la Casertana un Sabato santo davvero perfetto sotto tutti i punti di vista. La vittoria sul Taranto e la concomitante sconfitta del Picerno sul campo dell'Avellino hanno consentito ...ilmattino

Vladimir Luxuria: “Conduzione dell’Isola dei Famosi Pensavo fosse uno scherzo” - Vladimir Luxuria pensava fosse uno scherzo quando le hanno detto della conduzione del reality show finalmente Canale 5 ha deciso di dare una possibilità a ...lanostratv

Giornata autismo, Fondazione Piatti: “Curva in aumento”. Muovi servizi a Milano e Varese - Ogni anno in Italia si registrano circa 5 mila nuovi casi di autismo, in media 14 al giorno, e i tempi di attesa per accedere ai percorsi di cura sono mediamente di due anni. La Fondazione: “Fondament ...redattoresociale