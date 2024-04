Si apposta fuori da scuola e la segue sotto casa | ragazzina 12enne vittima per un mese di uno stalker di 48 anni

(Di martedì 2 aprile 2024) Roma, 2 aprile 2024 – Siva all’uscita di, la seguiva fino adove, per almeno sette volte, aveva tentato un approccio cercandola al citofono o tentando di entrare nel condominio. Ha solo 12ladi unodi Roma, un uomo italiano di 48che da circa unaveva comportamenti oppressivi nei confronti di unanella zona dell’Eur. Gli agenti della polizia del VIII Distretto Tor Carbone hanno ora arrestato il 48enne con l’accusa di atti persecutori. Cosa è accaduto I poliziotti, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della sala operativa, sono intervenuti in una via del quartiere Eur dopo una segnalazione. Il 48enne, nel giro di uncirca, ...

