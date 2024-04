Shawn Michaels | ” Adoro il lavoro di Tony D’Angelo ad NXT”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 2 aprile 2024) RecentementeMichael ha avuto modo di idolatrare in maniera particolare ilfinora svolto ad NXT dasfiderà Ilja Dragunov ad NXT Stand & Deliver per l’NXT Championship, ed è il leader dellaFamily, composta da Channing “Stracks” Lorenzo, Adrianna Rizzo e Luca Crusafino. Durante il recente episodio di Busted Open,ha dichiarato quanto segue sulsvolto da. “è…qualcuno che, dall’inizio, è entrato al 110% nel personaggio. Ha fatto unstrabiliante. Devo essere onesto. Quello che mi preoccupa diè che possa giungergli una chiamata da Hollywood, e di perderlo per ...