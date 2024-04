Shanon è morta a 13 anni dopo uno stupro di gruppo | le parole della madre

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di martedì 2 aprile 2024) Ètre settimane di agonia, in coma in seguito a uno. Così è finita la vita di(non si conosce il cognomevittima), tredicenne di Cauffry, nell’Oise, dipartimento nella regione dell’Alta Francia, deceduta il 27 marzo scorso all’ospedale universitario di Amiens,che, il 6 marzo, era stata violentata nella vicina città di Rantigny, pare da tre ragazzi, di cui uno minorenne. Nella cittadina di appena 2500 abitanti che si trova a est di Beauvais lo shock è palpabile. “Quello che è successo è disgustoso – dicono i residenti ai media transalpini – Era una principessa adorabile, gentile e seria”; “Siamo tutti in stato di shock – sono invece lesindaca, Virginie Garnier – La nonna divive ...