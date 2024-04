Shannen Doherty | «Ho iniziato a vendere le mie cose | così non dovrà occuparsene mia madre»

(Di martedì 2 aprile 2024) L’attrice, che da tempo combatte contro un tumore al seno al quarto stadio, ha spiegato che userà i soldi che ricaverà per godersi nel migliore dei modi il tempo che le resta con i suoi cari

Nell'ultima puntata del suo podcast Shannen Doherty è tornata a parlare della morte, svelando di volere vendere gli oggetti collezionati negli anni per vivere le sue ultime esperienze con la madre (ilgiornale)

Shannen Doherty, l’annuncio dell’attrice malata di cancro: “Morirò prima di mamma. Vendo i mobili e parto con lei” - Shannen Doherty, riferendosi alla madre Rosa, nel suo podcast Let's Be Clear ha detto: "So che sarà dura per lei se morirò prima di lei".blitzquotidiano

Shannen Doherty sta vendendo le sue cose, lotta contro il cancro ma sta facendo tutto per sua madre - Shannen Doherty sa che non le resta molto tempo, sta vendendo tutto e lo sta facendo per sua madre ...ultimenotizieflash

Shannen Doherty a sorpresa: "Morirò prima di mamma, vendo tutto e viaggio con lei" - "So che sarà dura per lei se morirò prima di lei". Così Shannen Doherty è tornata a parlare della sua malattia e della morte, riferendosi alla madre Rosa. Da nove anni l'attrice di Beverly Hills 90210 ...ilgiornale