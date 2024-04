Shakira stronca il film di Barbie | “Demascolinizzante e limitante”

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di martedì 2 aprile 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie La popstar colombianaha espresso la sua disapprovazione per ildidiretto da Greta Gerwig, definendolo “” e con un messaggio “”.critica ildi: “e con un messaggio” In un’intervista con Allure Magazine,ha rivelato che i suoi due figli non hanno apprezzato il, trovandolo “”. La cantante ha affermato di desiderare un’educazione che trasmetta ai suoi figli un senso di potere e rispetto per le donne, senza però privarli della loro mascolinità e del loro ruolo ...