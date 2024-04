Settimana corta | al via l’esame della proposta dell’opposizione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) Inizierà giovedì alle 13.30 in sede referente in Commissione LavoroCamera, l’avvio deldi legge delle opposizioni sulla. Il provvedimento porta le firme di Arturo Scotto (Pd), Nicola Fratoianni (SI) e Giuseppe Conte (M5S). Non sono previste votazioni. "Il dato che colpisce è uno: nonostante le ore lavorate nel nostro Paese siano più di trecento rispetto alla media europea, questo non incide sui datiproduttività, anzi è probabilmente causa di una delle produttività più basse in Europa. La sfidariduzione dell’orario di lavoro – ha detto Scotto (nella foto) – ha dunque una triplice portata: aiutare l’innovazione del sistema produttivo, liberare il tempo di vita, ridurre l’impatto delle emissioni. ...