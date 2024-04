Serie D Il derby dell’Ardenza nel ricordo di Balleri

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) Dire Livorno per gli sportivi dell’Aquila significa evocare un’icona del calcio montevarchino: Costanzo, scomparso nel 2017 e considerato l’allenatore per antonomasia dei rossoblù. Una decina d’anni in tutto le parentesi sulla panchina dei valdarnesi dove il trainer labronico, già nella grande Inter di Herrera da calciatore, è stato richiamato cinque volte come salvatore della patria. Domenica prossima il Montevarchi sarà all’Ardenza per untoscano che si giocherà anche neldicondiviso dai due club. Salvo contrordini o accoglimento di ricorsi, si giocherà a porte chiuse per le intemperanze dei tifosi livornesi a Gavorrano, il 17 marzo scorso.