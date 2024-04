Serie B – Palermo | Corini a rischio esonero | valutati due tecnici ex Milan

Una Pasquetta all`insegna del campionato. La Serie B riparte dopo la sosta per le nazionali con la 31ª giornata, tutta in un giorno. Nulla di... (calciomercato)

Una Pasquetta all`insegna del campionato. La Serie B riparte dopo la sosta per le nazionali con la 31ª giornata, tutta in un giorno. Nulla di... (calciomercato)

Sampdoria, Andrea Pirlo come Beppe Iachini. Il record - Quattro vittorie consecutive in Serie B per Andrea Pirlo, che eguaglia il record di Beppe Iachini alla guida della Sampdoria I precedenti non contano per le cl ...clubdoria46

Serie B: il Lecco esonera Aglietti, a rischio anche Corini (grande ritorno per il sostituto) - Eugenio Corini è a serio rischio esonero dal Palermo: valutazioni in corso dopo l'ultima giornata del campionato di Serie B ...calcioweb.eu

Palermo, Corini ha le ore contate: il city group sfoggia già i primi nomi - Il tecnico, dopo due anni di alti e bassi e di un rapporto con l’ambiente lontano dall’essere idilliaco, non è più saldo sulla panchina rosanero. Anche una società targata City Football Group, nonosta ...momentidicalcio