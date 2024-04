Serie B | Giudice Sportivo | sei squalificati

Dopo l’ennesima vittoria del l’Inter in Serie A, questa volta contro l’Empoli, come di consueto è arrivata oggi la decisione del Giudice Sportivo . squalifica pesante per l’Udinese , attesa dalla sfida ... (inter-news)

Giudice Sportivo, ammenda per la Lazio. Uno squalificato nella Roma in vista del derby - Attraverso il comunicato ufficiale n.199, la Serie A ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla 30a giornata del campionato di Serie A. Secondo quanto riporta la nota, alla Lazio va ...lalaziosiamonoi

Squalificati per una giornata anche Retegui, Pessina, Lucca (niente Inter) e Magnani - Dopo le partite della 30ª giornata, il Giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha squalificato sei giocatori per un turno: salteranno la prossima gara Retegui (Genoa, salta Verona-Genoa), Loftus Cheek (M ...gazzetta

Milan Inter: rischio allarme difesa, Tomori e Thiaw entrano in diffida, lo SCENARIO verso il derby - Tomori e Thiaw in diffida Dopo le decisioni del Giudice sportivo, scatta l’allarme difesa per il Milan in vista degli impegni contro il Sassuolo ma soprattutto del derby scudetto contro l’Inter.milannews24