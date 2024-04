Serie B | Como da Serie A | la Sampdoria di Pirlo inarrestabile

(Di martedì 2 aprile 2024)B, nel turno di Pasquetta ilsi porta in seconda posizione, mentre laditrova la quarta vittoria consecutiva Meglio di così la Pasquetta diB non poteva andare al. Regola 2-0 il SudTirol e approfitta delle contemporanee cadute del Venezia e della Cremonese, entrambe in casa, rispettivamente contro

di Enrico Levrini Como Fondamentale vittoria del Como contro il Sud Tirol per 2 a 0, anche per le inattese sconfitte di Parma e Venezia, che rilanciano i lariani verso la promozione diretta in ... (ilgiorno)

Como-Südtirol, Valente: “Se Odogwu avesse fatto gol la partita sarebbe cambiata…” - «Abbiamo sofferto i primi 15 minuti, ma penso però che se Odogwu avesse fatto gol, la partita sarebbe cambiata. Sul 2-0 abbiamo spinto provando a riprendere la partita, ci sono state delle occasioni ...trivenetogoal

Cremonese, la Feralpi Salò e’ una bestia nera e vince anche allo Zini | L’attacco tradisce Stroppa - Visualizzazioni: 160 Cremonese, i grigiorossi cadono per la seconda volta consecutiva e rimediano un altro zero, dopo quello dell’andata, contro la Feralpi Salò. L’attacco non sa più segnare. La macch ...calciostyle

