Serie B | 31esima giornata | super Catanzaro | che rimonte Pisa e Reggiana | poker Samp

(Di martedì 2 aprile 2024) Milano, 1 aprile 2024 - TrentunesimadiB che si è giocata tutta nel pomeriggio di pasquetta. Tante emozioni e, soprattutto, sorprese: dalla sconfitta interna della capolista Parma contro il, fino alla rimonta delcontro il Palermo, senza dimenticare i colpi salvezza di Feralpi (vittoria in casa della Cremonese) e Spezia (successo contro l'Ascoli). A chiudere il turno il netto successo delladoria di Pirlo che ne fa quattro alla Ternana con tripletta di De Luca. Ripercorriamo tutte le dieci sfide e vediamo come cambia la classifica a sette giornate dalla fine. Pucino risponde a Palumbo, pari Modena e Bari Primo tempo non esaltante tra gli emiliani e i pugliesi, con tanti errori tecnici e nessuna vera occasione. Nella ripresa arriva il primo episodio: al 50' il ...