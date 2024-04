Serie A | sono 6 gli squalificati della 31a giornata

(Di martedì 2 aprile 2024) (Adnkronos) – Venerdì al via la 31esimadiA con l’anticipo tra Salernitana e Sassuolo, il turno poi si concluderà lunedì sera con la sfida tra Udinese e Inter. Sabato invece il Milan ospiterà il Lecce a San Siro, ma senza poter contare sullo squalificato Loftus-Cheek. Nella prossimadi campionato spicca inoltre il derby tra Roma e Lazio, con i giallorossi che dovranno rinunciare per squalifica a Ndicka. Ecco l’elenco completo dei calciatori che salteranno il prossimo turno diA causa squalifica: Retegui (Genoa), Pessina (Monza), Loftus-Cheek (Milan), Magnani (Verona), Lucca (Udinese), Ndicka (Roma). Fantacalcio.it per Adnkronosa24.it: Notizie dallo Sport Italiano .

