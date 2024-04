Serie A | nessuna vittoria in fondo alla classifica | in quota sempre più a rischio retrocessione Empoli e Frosinone

(Di martedì 2 aprile 2024) Nessun successo, ma tanti pareggi per le squadre in lotta per evitare la. Oltre la Salernitana, ormaipiù fanalino di...

2024-03-26 17:59:55 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: No ci sarà una sanzione per Francesco Acerbi. Lo ha ritenuto il Giudice Sportivo della Lega ... (justcalcio)

Giudice Sportivo Serie A, sono sei gli squalificati e c'è anche.. - Intervento in area di rigore tra Lovato e Mota, il direttore di gara, ben posizionato, non prende nessuna decisione e il Var La Penna ... prima volta per lui in Serie A in 167 presenze. L'ultima volta ...monza-news

UFFICIALE - Serie A, Giudice Sportivo: Pessina salta il Napoli! 6 squalificati per la 31ª giornata - Il Giudice Sportivo ha comunicato le proprie decisioni dopo la 30ª giornata di Serie A. TuttoNapoli.net Il Giudice Sportivo ha comunicato le proprie decisioni dopo la 30ª giornata di Serie A. Queste l ...informazione

Tamburello Serie B f – Cavriana debutta con la Pieese. Beatini: “Obiettivo play off” - Cavriana Manca all’appello la Serie B femminile, che scatterà domenica come la massima Serie maschile. In pista quest’anno la giovanissima compagine della ...vocedimantova