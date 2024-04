Serie A | i numeri retrocessione della Juventus che potrebbero portare Allegri in vantaggio

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 2 aprile 2024) 2024-04-02 13:11:25 Giorni caldissimi per il calcio italiano! EIl 21 gennaio, dopo aver vinto (0-3) a Lecce, Laera leaderA con un punto disu un’Inter che aveva una partita in meno e sette disul Milan. “Nel calcio nulla è impossibile… o almeno nella nostra testa. La convinzione di rendere possibile l’impossibile significa che dobbiamo dare il massimo. La squadra sta crescendo molto bene”, ha detto l’allenatore italiano al Via del Mare. . Un trionfo che fu una svolta… negativa. Da allora i bianconeri si sono sgonfiati nel calcio. Nelle ultime nove partite ha vinto appena una partita (3-2 contro il Frosinone). I suoi sette punti su 27 possibili A peggiorarle in questo periodo sono solo Salernitana (due), Frosinone (tre) e Sassuolo (quattro), tre delle ...