Serie A | giudice sportivo | squalifica di un turno per 6 giocatori

(Di martedì 2 aprile 2024) In riferimento alle partite della 30esima giornata diA, ilha sanzionato con undii seguenti sei. Si tratta di Matteo Pessina del Monza, Ruben Loftus-Cheek del Milan, Lorenzo Lucca dell’Udinese, Giangiacomo Magnani del Verona, Evan N’Dicka della Roma e Mateo Retegui del Genoa. Una giornata dianche per il preparatore atletico del Sassuolo Andrea Azzalin. Per quanto riguarda le società, multe di 4mila euro al Napoli, 2,5mila al Lecce, 1,5mila a Lazio e Roma. SportFace.