Serie A, classifica ultime 9 giornate: la posizione della Juventus è incredibile - Le ultime nove giornate di Serie A hanno visto il tracollo della Juventus, che da seconda in classifica è sprofondata in modo incredibile nelle retrovie della.calciomercato

PokerGO Tour, Weisman in vetta con Coleman e al via lo Us Poker Open - Dylan Weisman comanda la classifica stagionale del PokerGO Tour con un vantaggio di 70 punti su Daniel Coleman e in quarta piazza c'è Daniel Negreanu.gioconews

Calcio: Serie B. Giudice, sei squalificati per un turno - Si tratta di Coulibaly e Gomes (Palermo), Barbieri (Pisa), Bellemo (Como), Bertagnoli (Brescia) e Manconi (Modena).MILANO (ITALPRESS) - Sono sei, tutti per un turno, i calciatori squalificati dal ...sport.tiscali