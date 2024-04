Serena Bortone | “Sposarmi non era il mio obiettivo | oggi sono single”

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 2 aprile 2024)è uno dei volti più noti della televisione italiana. Attualmente conduce Che Sarà su Rai 3, dopo anni trascorsi nel salotto diè un altro giorno su Rai 1, “strappatole” la scorsa estate. Nella vita della giornalista il lavoro ha sempre avuto un ruolo importante, anche grazie agli insegnamenti della madre – “Mi ha sempre insegnato a essere indipendente”, ha detto – e al contrario il matrimonio è rimasto ai margini. Una donna per realizzarsi ha bisogno di convolare a nozze? Decisamente no, come da lei stessa ribadito in una nuova intervista al Corriere della Sera. Perchénon si è mai sposata Resta ancora viva in alcuni contesti – sempre meno, per fortuna – l’idea che una donna per realizzarsi nella vita abbia necessariamente bisogno di legare la propria vita a qualcuno ...