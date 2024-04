Senzatetto aggredito da due uomini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 2 aprile 2024) Aveva sul volto e sul corpo contusioni ed escoriazioni che facevano capire che era stato vittima di un’aggressione il 40enne soccorso, nella notte di Pasqua, nella zona intorno alla stazione ferroviaria. È successo intorno alle 21,30 in via Caduti della Liberazione, dove sono accorsi i carabinieri e il personale sanitario dell’ambulanza della Croce rossa di Saronno. I soccorsi sono stati inviati sul posto dalla centrale operativa Areu che ha ricevuto le chiamate di alcuni residenti per la presenza di un ferito sul marciapiede della trafficata arteria che porta alla stazione di piazza Cadorna. I tutori dell’ordine e i soccorritori hanno subito trovato un quarantenne provato, confuso e con diverse escoriazioni e contusioni compatibili con una aggressione a mani nude. Prima di essere portato all’ospedale di Saronno per le cure del caso, la vittima ha spiegato ai carabinieri di essere ...