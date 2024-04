(Di martedì 2 aprile 2024) Dopo le tappe milanesi arriva al centro civico Agorà di" lo spettacolo in onore di, di Fabrizio Visconti e Rossella Rapisarda. L'appuntamento è venerdì 5 alle ore 21. Sul palco si racconta della poetessa illustre ed indimenticabile, così legata alla poesia e alla scrittura da avere sempre carta e penna in mano. L’atmosfera creata dal musicista Marco Pagani trasporta il pubblico nella vividavissuta da. Trama: siamo al Bar Charlie, dove si riunivanoe tutti i suoi amici, luogo in cui le ispirazioni della poetessa prendevano forma, dovepassa giornate a scrivere, parlare, ridere, incontrare, fumare, consumare la sua voglia di vivere troppo spesso lontana dal ...

"Senza filtro", Alda Merini e la "sua" Milano rivivono ad Arese - Venerdì 5 aprile al centro civico Agorà lo spettacolo-omaggio alla poetessa condannata e salvata dal suo dono per la scrittura

