Sensori | digital twin e algoritmi | così Fs ci fa viaggiare nel futuro

(Di martedì 2 aprile 2024) Dai treni alle strade, dalle stazioni agli hub di mobilità, dai porti agli aeroporti, nessun ambito della mobilità e delle infrastrutture è immune al rapido cambiamento dettato dall'innovazione tecnologica. In un contesto in continua evoluzione il Gruppo FS, guidato dall'amministratore delegato Luigi Ferraris, non può prescindere dal proprio ruolo di azienda di sistema ed è per questo che sta portando avanti molteplici iniziative strategiche che mettono al centro il tema dell'innovazione con un particolare e attento sguardo rivolto all'intelligenza artificiale. Proprio per cogliere in tempo reale la sfida dell'IA, il Gruppo FS si sta muovendo in varie direzioni, innanzitutto rafforzando le capacità di estrarre valore dal grande patrimonio di dati di cui FS dispone e che abbraccia ogni aspetto del suo operato: dalle informazioni sui treni e sugli orari, ai dati relativi alle ...