Semifinale Coppa Italia | Juve-Lazio 2-0

(Di martedì 2 aprile 2024) 22.56 Lantus sorprende lanell'andata delladi. Allo Stadium 2-0 per i bianconeri, che andranno all'Olimpico il 23 aprile per difendere un risultato confortante. Buon avvio dellache cerca di fare la partita. Massa concede un rigore per fallo di Vecino su Cambiaso, ma il Var annulla per fuorigioco di rientro del bianconero. Un colpo di testa beffardo di Luis Alberto finisce sulla traversa. Ripresa.Cambiaso lancia Chiesa, piatto destro e vantaggio(50').Raddoppio di Vlahovic col mancino al 64'.

Juve e Lazio tornano ad affrontarsi per la seconda volta nel giro di tre giorni. Dopo il k.o all’ultimo secondo in campionato, i bianconeri cercano un successo per avvicinarsi alla finale di Coppa ... (corriere)

Juventus, il pubblico dello Stadium fischia al 45° e la Curva non ci sta: ecco cosa è successo - In quattro minuti è successo di tutto nella Semifinale di andata di Coppa Italia tra Juventus e Lazio. Al 9’ l’arbitro Massa ha fischiato un rigore per la squadra di Massimiliano Allegri. Accade ...informazione

Semifinali Coppa Italia, Juventus-Lazio: 2-0, Allegri si "vendica" di Tudor - La Juve batte la Lazio in Coppa Italia e riscatta così la sconfitta in campionato. I biancocelesti ora dovranno pensare al Derby con la Roma.areanapoli

Juve-Lazio 2-0, gol di Chiesa e Vlahovic in Semifinale Coppa Italia - La Juventus batte la Lazio per 2-0 nell'andata della Semifinale di Coppa Italia. I bianconeri, in crisi in campionato con una sola vittoria nelle ultime 9 giornate, oggi rialzano la testa con il ...adnkronos