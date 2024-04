«Se Potessi Dirti Addio» | le anticipazioni

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 2 aprile 2024) La serie "Se", diretta da Simona e Ricky Tognazzi, segna il ritorno di Gabriel Garko su Canale 5, disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity dal 29 marzo 2024. Questo melò thriller, prodotto da Jeki Production e RTI Mediaset, vede Garko e Anna Safronick come protagonisti. Composta da sei episodi distribuiti in tre prime serate, promette di tenere il pubblico con il fiato sospeso con la sua trama avvincente e le sue intense interpretazioni. Sinossi La neuropsichiatra Elena è determinata a scoprire la verità sulla morte del marito in circostanze misteriose. Nel frattempo, si trova ad affrontare un paziente enigmatico giunto nella sua clinica, noto solo come "paziente 13". La mancanza di identità di quest'uomo complica ulteriormente le cose, poiché il suo passato sembra essere connesso alla morte del coniuge ...