Se Potessi Dirti Addio chiude questa settimana con raddoppio Salta Terra Amara

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 2 aprile 2024) SeLa serie Secon protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik. Dopo l’esordio di venerdì scorso, Canale 5 ha deciso di “archiviare la pratica” con unle. E, mina vagante che garantisce ascolti, si sposta di nuovo. La seconda puntata di Seviene infatti anticipata a giovedì 4 aprile, contro il poco temibile film in replica su Rai 1 (La fortuna di Laura, per il ciclo Purché finisca bene), mentre venerdì 5 – contro la finale di The Voice Senior – andrà in onda il finale della serie prodotta da Ricky ...