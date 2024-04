Se le è utile | perché n0? | Ilaria Salis candidata | la sconcertante risposta di Zingaretti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) All'orizzonte le elezioni Europee. E il punto sul Pd lo fa Nicola, in un'intervista a La Stampa. "Le elezioni europee saranno un'occasione di chiarezza. Tensione sulle liste? Io ci vedo un elemento positivo: un anno e mezzo fa si discuteva se il Pd fosse morto, e i poli di attrazione erano Conte e Calenda. Oggi torna a essere protagonista e calamita che attrae", premette l'ex segretario dem, oggi deputato. "Un dibattito è fisiologico su come coniugare la storia e l'orgoglio del Pd con l'idea di liste aperte. Non drammatizzerei la situazione - aggiunge -. Le liste non ci sono ancora. Questa discussione è giusto farla all'interno dei gruppi dirigenti tenendo conto delle esigenze di tutti". "Se mi candido, giuro, non lo so. In che posto in lista dove sarà eventualmente. Siamo in una fase di formazione delle liste, la sintesi arriverà ...