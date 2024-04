Scoppia il “caso vaccini” Ue | Ursula nei guai per gli sms con Pfizer

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 2 aprile 2024) Il «gate» rischia di travolgerevon der Leyen a pochi mesi dalle elezioni del 9 giugno. La Procura europea ha aperto un'inchiesta sugli sms che la numero uno di Palazzo Berlaymont scambiò con il ceo diAlbert Bourla nei primi mesi del 2021, negoziando in prima persona l'acquisto di 1,8 miliardi di dosi di vaccino contro il Covid. Una brutta tegola perche nutre fondate speranze di essere confermata alla guida della Commissione Ue anche per il prossimo quinquennio. La Procura europea (Eppo) è un organismo indipendente dell'Unione europea operativo dal 2021 e incaricato di indagare, perseguire e portare in giudizio i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Ue. A svelare l'esistenza di questa inchiesta è stato il sito Politico.eu, secondo cui nessuno ancora è indagato in relazione al ...