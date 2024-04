Scontro tir-scooter, 33enne incastrato tra le ruote: in codice rosso all’Ospedale del Mare - Incidente stradale nei pressi della rotatoria della Motorizzazione Civile. Sul posto polizia locale e 118.fanpage

Napoli, incidente tra un tir e un motorino a via Argine: non ci sono morti - Terribile incidente in via Argine a Napoli: un tir e un motorino si sono scontrato in pieno giorno nel capoluogo campano. Nessun morto. Si attendono aggiornamenti sulle condizioni dei ...ilmattino

Incidente sull'A4, Scontro tra camion sull'autostrada Milano-Brescia: code in diminuzione - Leggi su Sky TG24 l'articolo Incidente sull'A4, Scontro tra camion sull'autostrada Milano-Brescia: code in diminuzione ...tg24.sky