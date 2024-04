Scomparso dopo una gita in montagna | non dava notizie da oltre due giorni | poi il lieto fine

(Di martedì 2 aprile 2024) Ramiseto (Reggio Emilia), 2 aprile 2024 – Sono state ore di apprensione per un settantunenne del Reggiano, che nondi sé dadue. Era partito sabato pomeriggio per andare a fare un giro in, aveva parcheggiato l’auto a Succiso Nuovo e poi da lì si era incamminato. Non sentendolo da duee pensando che gli potesse essere capitato qualcosa, questa mattina i familiari hanno allertato i soccorsi, che si sono attivati immediatamente. In corso le ricerche per tutta la mattinata di oggi da parte della stazione monte Cusna del Soccorso alpino e speleologico Emilia Romagna, l'Unita cinofila del Soccorso alpino, i vigili del fuoco e i carabinieri. La zona in cui si sono concentrate le ricerche è stata quella del Lagastrello fino al ...

