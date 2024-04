Sciopero generale | Landini annuncia la nuova data da cerchiare in rosso | altra sfida al governo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) Maurizioospite a Di Martedì, il talk show condotto da Giovanni Floris su La7. Il segretariodella Cgil, nella puntata di martedì 1 aprile, di fatto attacca a testa bassa ilun nuovo: "L'11 aprile ci sarà locon la Uil per tutti i settori privati e verterà sulla questione della salute e della sicurezza, sulla riforma fiscale e sull'aumento dei salari". E ancora: "Vogliamo che si garantiscano trattamenti economici e normativi a tutti i dipendenti, uguali negli appalti - ha spiegato - e siamo stanchi di essere gli unici a pagare le tasse". Poi, con acceso livore, mette nel mirino sempre l'esecutivo ma questa volta sul fronte previdenziale: "In Italia un giovane rischia di essere precario e di non avere un ...