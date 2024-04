Schiaffo al Sultano Caroselli e bandiere | notte di festa a Istanbul | La Turchia resterà laica

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) Domenica sera, molti commentatori televisivi turchi, forse temendo per il loro posto di lavoro, si affannavano a spiegare che il risultato del voto amministrativo non è importante a fini politici. Ma, davanti a una sconfitta del genere, una riflessione va fatta, anche se ti chiami Recep Tayyip Erdogan. Il suo partito, l’Akp, ha perso in luoghi dove vinceva da 22 anni. A trionfare è stato il Chp, il partito Repubblicano del Popolo, fino a pochi mesi fa considerato una formazione di vecchi burocrati e che, con un cambio ai vertici, sembra avere riacquistato maggiore attrattività per gli elettori. Non solo ha tenuto il controllo delle principali città turche aumentando i consensi, ha vinto dove prima perdeva sonoramente. Va detto che l’Akp ha perso soprattutto per la crisi economica, l’inflazione al 70% e la massiccia immigrazione che sta cambiando la struttura demografica della ...