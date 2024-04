Scherma Volano i giovani Magni e Morosi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) Impegnati su due fronti, brillano gli spadisti del Circolo Schermistico Forlivese, protagonisti sia nella 2ª Prova Nazionale Cadetti edi Catania, sia nel Campionato Regionale Under 14 a Faenza. In Sicilia, tra i Cadetti brilla Riccardo, bronzo su quasi 300 partecipanti.domina il girone con tutte vittorie: dopo aver saltato per bye il primo turno, il forlivese travolge 15-9 il milanese De Nicolò, poi il laziale Vicini (15-11) e non dà scampo (15-3) al brindisino Toscano. Per entrare negli ottavi supera il reggiano Bertucelli (15-8), poi il trevigiano Benetti (15-12) e il campano Niccolò Intartaglia nei quarti (15-9). La corsa disi ferma in semifinale, nella quale è superato (15-6) dal trevigiano Federico Bondi, poi vincitore assoluto. Ottengono la qualificazione agli italiani anche Adriano ...