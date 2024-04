Scandicci | al teatro Aurora va in scena ‘Pigiama per sei’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 aprile 2024)(Firenze), 2 aprile 2024 - Uno spettacolo lieve, veloce, divertente, che non rinuncia però a fare uno spaccato impietoso della vacuità che caratterizzava i rapporti personali nel pieno degli anni ’80. Lunedì 8 aprile alle ore 21:15 aldi, Laura Curino, Antonio Cornacchione, Max Pisu e Rita Pelusio sono i protagonisti di Pigiama per sei di Marc Camoletti. Lo spettacolo va inper l’appuntamento conclusivo dell’edizione 2024 didisera, la rassegna frutto della collaborazione tra la Fondazione Toscana Spettacolo onlus e il Comune di. Pigiama per sei è il tipico meccanismo perfetto. Un testo che appassiona lo spettatore, portato ad immedesimarsi nella storia per capire come i vari personaggi riusciranno a trovare ...