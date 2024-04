SBK | Andrea Locatelli è positivo | “Abbiamo un buon potenziale”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 2 aprile 2024) Settimana di pausa per i motori per Pasqua, ma in cui in realtà si è continuato ad analizzare un po’ tutto. Almeno questo ha fattoche è stato tra i protagonisti del Yamaha Blu Racing Day al Misano. Per il momento l’azzurro si trova al settimo posto della classifica generale ed ha già conquistato qualche podio in quel di Phillip Island, mentre a Barcellona ha faticato decisamente di più. Tuttavia, le sue ambizioni sono quelle di chi vuole rimanere a contatto con la vetta il più a lungo possibile e poi si vedrà, ragionando volta per volta. Intanto ieri ha parlato con i colleghi di CorsediMoto e ha rilasciato alcune dichiarazioni.: “Inizio di stagione moltodimostrato di avere un...