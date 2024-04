Sarah uccisa a coltellate dal fidanzato davanti a tutti | tragedia a New York

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 2 aprile 2024) Una morte orribile, che ha spezzato una giovane vita di 41 anni all’improvviso.è morta accoltellata nel locale nel quale lavorava, vittima della furia del suoche non le ha dato scampo, accanendosi su di lei più volte. Poi ha tentato di togliersi a sua volta la vita, colpendosi con la stessa arma del delitto utilizzata poco prima: le sue ferite, però, non sono risultate mortali. Questa la ricostruzione effettuata dagli agenti intervenuti sul posto, subito dopo la, che hanno raccolto la testimonianza dei presenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Un caso che ha sconvolto gli Stati Uniti, quello accaduto in un bar del Queens, a New. Come riportato dal NY Post, Marcin Pieciak, 36 anni, è stato accusato dell’omicidio della compagnaMcNally: il delitto è ...